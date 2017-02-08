Конгресс IBU отклонил предложение спортсменов о восьмилетней дисквалификации за допинг

В среду в австрийском Фиербрюнне Международный союз биатлонистов (IBU) провел экстренный конгресс. Его делегаты, представляющие 48 стран, проголосовали по трем требованиям спортсменов, обозначенным в письме от 13 января 2017 года (увеличение сроков дисквалификации и размеров штрафа, а также сокращение национальных квот за допинговые нарушения). В частности, IBU отклонил предложение установить более продолжительный срок дисквалификации (с 4 до 8 лет) для спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.

В пресс-релизе IBU говорится:

"Конгресс поддержал инициативу спортсменов по введению более жестких антидопинговых правил и более строгих дисциплинарных мер, принимая во внимание информацию из письма ВАДА от 27 января 2017 года.



Перед там как проголосовать по предложению о восьмилетней дисквалификации, делегаты конгресса получили составленное ВАДА письмо от 27 января, в котором говорится: "В целях соблюдения обязательных требований кодекса ВАДА IBU не может вносить правки в свои антидопинговые правила таким образом, чтобы накладываемое им наказание было бы более жестким, чем предусмотрено кодексом".



Основываясь на этой рекомендации, конгресс отклонил предложение о восьмилетней дисквалификации, чтобы не нарушать кодекс ВАДА".