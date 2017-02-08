Конгресс IBU, на котором рассмотрят петицию биатлонистов, начнется в 14.00

Конгресс IBU перед стартом чемпионата мира в Хохфильцене начнется в соседнем городке Фибербрунн в 14.00 по московскому времени (в полдень по местному). Пресс-конференция назначена на 20.00. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Предметом обсуждения на конгрессе станет петиция за борьбу с допингом, которую подписали более 170 спортсменов и тренеров, участвующих в Кубке мира. Основные требования петиции – увеличение срока дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил до восьми лет, штрафы и уменьшение квот на крупные турниры для федераций, чьи спортсмены нарушали правила.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля. Россия включила в заявку на турнир двух спортсменов, вернувшихся после дисквалификации за допинг, – Ирину Старых и Александра Логинова.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: мужчины – Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин; женщины – Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Ирина Услугина.