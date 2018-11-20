Концерн "Калашников" приступит к выпуску винтовки для сборной России

Директор по спортивным проектам концерна "Калашников" Иван Черезов сообщил, что в начале 2019 года планируется начало серийного производства биатлонной винтовки "Би-7-7". По его словам, на предприятии рассчитывают, что российский спортсмены в скором будущем полностью перейдут на новое оружие.

Ранее планировалось, что винтовка будет массово выпускаться в 2018 году, но на данный момент испытания продолжаются. Сейчас многие биатлонные школы используют предыдущий образец биатлонной винтовки "Би-7-4".

- Учитывая степень ответственности, которая связана с выпуском винтовки для олимпийцев, мы рассчитываем на продолжение испытаний до тех пор, пока не доведем винтовку до совершенства, - приводит ТАСС слова Черезова. - Если все получится, в начале следующего года мы бы хотели запустить винтовку в серийное производство.

Ранее винтовку "Би-7-7" тестировали биатлонисты сборной России Антон Шипулин, Алексей Волков, Александр Поварницын и Петр Пащенко.

- Спортсмены остались довольны и выразили мнение, что в будущем российские биатлонисты могут перейти на новые российские винтовки, - продолжил Черезов. - В идеале нам бы хотелось видеть всю сборную России с винтовками Izhmash, поэтому будем прилагать максимум усилий для того, чтобы это стало возможным.