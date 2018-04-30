Комиссия по рассмотрению заявок тренеров сборной России соберется 10–11 мая

Вице-президент Союза биатлонистов России, глава комиссии по рассмотрению заявок тренеров на замещение вакантных должностей в сборных Вадим Мелихов рассказал о поступивших заявках. Он отметил, что заявки поступали до последнего дня их приема.

– Порадовала активность тренеров, – цитирует пресс-служба СБР Мелихова. – Заявки поступали вплоть до последнего дня, всего их было принято 32. На сегодняшний день всем членам комиссии направлены списки тренеров, представивших свои программы, а вскоре будут отправлены и сами программы. Полагаю, что конкурсная комиссия сможет собраться 10 или 11 мая.

Что касается времени начала сборов, то на тренерском совете внимание всех присутствовавших было обращено на то, что в сезоне 2018/2019 чемпионат мира пройдет лишь в марте, в связи с чем первые сборы целесообразно начинать в июне. В мае спортсмены первой сборной будут проходить восстановительные сборы под руководством личных тренеров.