Комиссия МОК должна рассмотреть дела российских биатлонистов 13, 20 и 22 ноября

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, согласно предварительному графику, должна 13, 20 и 22 ноября рассмотреть дела российских биатлонистов, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По итогам расследования независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о возможном нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи МОК создал две комиссии. Одна из которых, комиссия Освальда, занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи.

Ранее в СМИ сообщалось, что расследование МОК затрагивает медалисток Игр в Сочи российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Также Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам доклада Макларена временно отстранил от соревнований Екатерину Глазырину.

В среду комиссия Освальда признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи и постановила лишить Россию двух медалей Олимпиады-2014.

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