16:05 | БИАТЛОН

Кнут Торе Берланд: "За время работы в сборной России ни разу не подозревал спортсменов в употреблении допинга"

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Бывший тренер-консультант сборной России Кнут Торе Берланд в интервью "СЭ" выразил мнение, что в системе РФ невозможно применять допинг в одиночку. Специалист подчеркнул, что за время работы в национальной команде ни разу не подозревал спортсменов в употреблении запрещенных веществ.

 
Кнут Торе БЕРЛАНД.Кнут Торе Берланд: "Я не писал доноса в ВАДА"

– Вы очень опытный тренер. За все межсезонье, проведенное с российской командой в 2010-м, у вас ни разу не появилось подозрений, не используют ли спортсмены что-то запрещенное? – вопрос Берланду.

– Нет, ни разу. Мне действительно нравилось работать в России. С вашими биатлонистами было приятно сотрудничать, они хотели учиться и узнавать новое. Сейчас, когда появился доклад Макларена и все остальное, конечно, я стал задумываться, а могло ли и тогда происходить что-то подобное. И пришел к выводу, что в одиночку в вашей системе спортсмену нереально употреблять допинг.

– Почему?

– Потому что российские биатлонисты проводят на сборах по три недели в месяц. С мая и по март следующего года спортсмены находятся в команде, путешествуют и вообще почти все делают вместе. Не думаю, что в таких условиях можно тайком, одному использовать допинг. А значит, кто-то из людей выше в системе знал, что происходит.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Нужно писать правильно. "Ни разу Не подозревал".

16:17

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