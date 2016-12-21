Кнут Торе Берланд: "Я не был информатором ВАДА"

Бывший тренер-консультант сборной России Кнут Торе Берланд в интервью "СЭ" опроверг информацию о том, что он якобы информировал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о нарушениях, происходивших в команде. Он отметил, что хотел узнать ответы на некоторые вопросы, после чего прекратил общение с организацией.

– Правда, что в период работы в сборной России вы заметили нарушения допинговых правил? – вопрос Берланду.

– Я не видел нарушений как таковых. Но однажды мы обсуждали с другими тренерами план на завтрашний день. И мне сказали: "О, подожди, завтра у нас же допинг-контроль". Разговор продолжился, я даже не сразу понял, что тут что-то не так. Только спустя минут десять мне пришла в голову мысль: "Откуда они вообще знают, что допинг-контроль приедет именно завтра?"

– И вы тут же сообщили об этой новости ВАДА?

– Не совсем так. Этот случай был на сборе где-то в сентябре-октябре. Когда я вернулся домой, решил поговорить со знакомым из Норвежского антидопингового агентства. Мне было важно понять, допускают ли правила такое или нет. Это было любопытство, или профессиональный интерес – называйте как угодно.

– Я правильно понимаю, что информатором вы все-таки не стали – то есть никаких официальных бумаг не подписывали и имен не называли?

– Нет, я только хотел услышать ответ для себя лично. Когда я его получил, никаких других действий я больше не предпринимал.

Полная версия интервью с Кнутом Торе Берландом