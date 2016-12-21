Кнут Торе Берланд: "Хочу, чтобы чемпионат мира в Тюмени состоялся"

Бывший тренер-консультант сборной России Кнут Торе Берланд в интервью "СЭ" выразил надежду на то, что национальная команда РФ не будет отстранена из-за подозрения в употреблении спортсменами допинга. Специалист считает, что если обвинения подтвердятся, то у Международного союза биатлонистов не будет другого выхода.

– Какого решения вы ожидаете в четверг от Международного союза биатлонистов по отношению к сборной России? – вопрос Берланду.

– Я очень надеюсь, что ваша команда не будет отстранена. Это было бы плохо для нашего вида спорта в целом. Но если это действительно была допинговая система, выстроенная в отдельно взятой стране и на высоком уровне, я, к сожалению, просто не вижу другого выхода, кроме отстранения страны...

– Как тренер вы приедете в Тюмень на этап Кубка мира и чемпионат мира? Не объявите бойкот?

– Если у меня будет там работа, конечно, приеду. И я хочу, чтобы чемпионат мира в Тюмени состоялся.

– Вам не кажется, что система терапевтических исключений в целом устарела и нуждается в реформировании? Может, нам вообще не допускать больных астмой к соревнованиям со здоровыми – пусть гоняются себе отдельно?

– При желании можно манипулировать практически чем угодно, и системой терапевтических исключений в том числе. Еще год назад я считал, что разрешенные дозы противоастматических препаратов здоровому спортсмену все равно не помогут. Но сейчас я думаю, что это может несколько улучшить результат. Я против этого, как и против любых других экспериментов с допинговыми средствами. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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