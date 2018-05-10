Клэр Иган: "Только коррупцией можно объяснить выбор Тюмени"

Американская биатлонистка Клэр Иган считает, что руководство IBU понимало наличие коррупции в организации. По ее словам, именно это обеспечило победу Тюмени на выборах места проведения чемпионата мира 2021 года. Американка утверждает, что во время встречи со спортсменами экс-глава IBU Андерс Бессеберг и генсек организации Николь Реш, по сути, подтвердили это.

– Спортсмены спросили у Реш, почему чемпионат мира доверили провести Тюмени. Она ответила: "Из-за коррупции", – цитирует NRK Иган. – А потом добавила: "Спортсмены должны проверить, голосовали ли представители их стран на съезде за тех, кто соответствует выбору биатлонистов". Не было приложено никаких усилий для обеспечения честности голосования. Нам предлагали принять такую реальность, в которой голоса покупаются. IBU должен предотвращать это. Он повредил репутации биатлона и должен проделать большую работу, чтобы вернуть доверие. Виновны ли Бессеберг и Реш в коррупции, я не буду говорить. Пусть этим занимается ВАДА и австрийская полиция. У меня нет оснований полагать, что выдвинутые обвинения ложны. Только коррупцией можно объяснить выбор Тюмени.