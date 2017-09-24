Кирилл Стрельцов: "Смог дотерпеть, отстоять медаль в эстафете"

Представитель сборной Москвы Кирилл Стрельцов отметил, что ему непросто дался заключительный круг мужской эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону. Москва заняла в гонке второе место, уступив только Ханты-Мансийскому автономному кругу, Стрельцов бежал последний этап.

- Своим этапом остался доволен. Прошел его хорошо, - цитирует официальный сайт СБР Стрельцова. - Чуть-чуть заволновался на огневом рубеже из положения стоя, но справился с волнением, отстрелялся без кругов. На последнем круге немного "накрыло", потому что другие здесь гонки не бежал – пропустил из-за болезни. Сегодня находился не в лучшей форме, но смог дотерпеть, отстоять медаль.