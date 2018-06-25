"Каждый, кто был рядом, помогал в моих достижениях". Трогательная благодарственная речь Домрачевой

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в понедельник, 25 июня, объявила о завершении карьеры. 31-летняя спортсменка сказала слова благодарности всем тем, кто поддерживал ее на профессиональном пути.

"Время в большом спорте будет для меня незабываемым, - сказала Домрачева. - Хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом, кто встретился мне, и кто помогал на этом пути. Каждый, кто был рядом со мной на протяжении этих лет, в большей или меньшей степени помогал мне в моих достижениях.

Я хочу сказать огромное спасибо всем-всем! Начиная от моих первых тренеров, начиная с моей команды и заканчивая поварами тех тренировочных комплексов, где мне приходилось готовиться. Я хочу сказать спасибо моим невероятным болельщикам за настоящую поддержку, за то, что я могла чувствовать вас за своей спиной в минуты побед и в не самые легкие моменты. Вы просто потрясающие и невероятные.

Хочу сказать спасибо всем вам (журналистам. – Прим. "СЭ") за то, что освещали все мои гонки и давали возможность зрителям наслаждаться ярчайшими моментами.

Хочу сказать спасибо своей семье за то, что она всегда рядом. За то, что верит в меня и помогает во всем! И, конечно, самое главное – хочу сказать спасибо моей стране!

Я чувствую, что на сегодня это правильное решение!"

Ранее биатлонистка объяснила, что приняла решение уйти из спорта из-за того "не нашла оптимального решения, которое позволило бы совмещать воспитание ребенка и карьеру".

Напомним, в июле 2016 года Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Оле Эйнара Бьорндалена. В октябре того же года у пары родилась дочь Ксения. Сам Бьорндален объявил об уходе из биатлона в апреле 2018 года. Это было сделано в похожем стиле – на специально созванной пресс-конференции.

В активе Домрачевой помимо трех золотых медалей Сочи-2014 и одной награды высшего достоинства Пхенчхана-2018 есть бронза Ванкувера-2010 и серебро Пхенчхана-2018. На этапах Кубка мира она одержала 34 победы. В 2012 и 2013 годах белорусская спортсменка становилась чемпионкой мира, а в сезоне-2014/15 она выиграла Большой хрустальный глобус.