Казахстан заявил о нарушении прав биатлонистов в расследовании на чемпионате мира

Национальный олимпийский комитет Казахстана совместно с союзом биатлонистов страны выразили уверенность в том, что права национальной команды, заподозренной в употреблении запрещенных веществ на чемпионате мира, были нарушены.

Ранее в результате обыска гостиницы, в которой проживает сборная, были изъяты неизвестные медицинские препараты. По согласованию с Международным союзом биатлонистов (IBU) у спортсменов были взяты анализы мочи и крови. Позже стало известно, что допинг-пробы дали отрицательный результат.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте Союза биатлонистов Казахстана:

С сожалением вынуждены констатировать, что установленные правила были проигнорированы, вследствие чего были нарушены права казахстанских спортсменов. Все члены национальной сборной по биатлону подверглись длительному, непрерывному допросу до 5:00 утра накануне соревнований, принудительному допинг-тестированию с нарушениями процедур, изъятию персональных средств коммуникации, телефонов, компьютеров, содержащих в том числе частную информацию, а также обыску и другим оперативно-розыскным мероприятиям во время тренировочного процесса.



Это чрезмерное давление и некоторые непрофессиональные действия процессуального характера со стороны органов австрийской полиции привели к усталости и сильнейшему стрессу спортсменов, что в значительной степени ограничило возможности выступления казахстанской команды в полную силу своих возможностей в смешанной эстафете на следующий день после длительных процедур допросов.



Мы призываем австрийские власти и Международный союз биатлонистов провести расследование данного инцидента, а также надеемся, что подобного отношения к казахстанским спортсменам удастся избежать в будущем.