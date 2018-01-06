Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Словакии

Россиянка Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли, упрочив лидерство в общем зачете. Кайшева не допустила ни одного промаха и опередила француженку Хлое Шевалье на 7,5 секунды.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт 7,5 км
1. КАЙШЕВА (Россия) – 20.25,2 (0 шт. кругов)
2. Х. Шевалье (Франция) – отставание 7,5 (0)
3. Николайсен (Норвегия) – 13,3 (0)
4. К. Хорхлер (Германия) – 13,9 (0)
5. Журавок (Украина) – 38,5 (0)
6. Лятюйер (Франция) – 43,2 (1)
8. УСЛУГИНА (Россия) – 47,3 (1)
9. РЕЗЦОВА (Россия) – 50,5 (1)
10. ВАСНЕЦОВА (Россия) – 52,1 (1)
24. ЗАГОРУЙКО (Россия) – 1.34,3 (2)
25. СТАРЫХ (Россия) – 1.39,6 (2)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2017-2018/ratings/
Алексей Д.
Надо же, даже не проиграла никому ногами в этот раз. Прям удивительно. Хотя, конечно, понятно, что Виролайнен в этот раз не бежала, но все равно молодец. Того и глядишь очки в Рупольдинге зацепит. Ну а вдруг?)
19:21 6 января
кузя23
ЗА Россию! Чтобы быть конкурентноспособными нужно бегать в элите и минимум год,а Кайшевой не дают.Тащат суки свой блатняк и уже давно.Титовец тащили,Шумилова за какие такие заслуги долгие годы в сборной была и полный ноль.Романову тащили за уши-полный ноль.У Волкова вроде родня есть в СБР,тоже тянут.У Виролайнен-мама.Но Вира хотя бы что-то может,наладить стрельбу и будет для сборной неплохо,помню когда она сукалову как стоячую в эстафете достала,она может,но что-то не так. 17:19_Прежде чем сравнивать Богалий-Титовец с Шумиловой, можно хотя бы в википедию заглянуть. У первой 14 личных подиумов,из них три выигрыша. У второй круглый ноль в личке.
17:44 6 января
кузя23
Don Miguel Повторюсь, что Ульяна постоянно рыдала после этапов КМ._У нас все дамы рыдают после этапов КМ.И что?
16:57 6 января
rusfed 2.0
Don Miguel Повторюсь, что Ульяна постоянно рыдала после этапов КМ. Ее ставили неоднократно, трассы в КМ для не нее очень сложные, кто-то ее не доучил. Там жуткие подъемы, не влезешь, жуткие спуски, требующие горнолыжной подготовки. 16:35 ____________ Что ты хочешь этим сказать? Что ее место - в кубке IBU? Кайшевой всего лишь 23 года, а для нормальной женщины плакать - это нормально! )) Принципы отбора в основную сборную в нашем биатлоне - самое алогичное и аномальное, что есть в нашем спорте вообще
16:50 6 января
Don Miguel
Повторюсь, что Ульяна постоянно рыдала после этапов КМ. Ее ставили неоднократно, трассы в КМ для не нее очень сложные, кто-то ее не доучил. Там жуткие подъемы, не влезешь, жуткие спуски, требующие горнолыжной подготовки. Ей это трудно, она хочет, но не может, плачет после нулевых этапов. Я хочу, чтобы у нее получилось!
16:35 6 января
IceAngel
Уля пора на Кубок Мира и Олимпиаду. Ой пора...
16:32 6 января
PallMall
Молодец, Уля! Стреляй без промахов до конца сезона!
14:55 6 января
Russellmoto
Умничка!!
14:31 6 января
Урфин_Я
Ульяне большущий респект!!! Больше даже добавлять не хочу... всё уже с убийцами в ТШ и так понятно (((
14:17 6 января
maksimalist
Тюменский обком действует!!! Даже в Оберхоф Улю не взяли. Боятся!!! Состав все тот же. Татьяна Трэмор Акимова, Ольга Ойвсё Подчуфарова, Виктория Тюменскийобком Сливко, Светлана Наполовинулыжница Миронова, Екатерина Везучая Юрлова. Руководству СБР и тренерскому штабу следует напомнить народную мудрость: нельзя быть наполовину хорошим!!!
14:09 6 января
Трактрак
Весёлый©___Так, падажжите. Не слежу за биатлоном, поэтому пара уточнений. 1. Кайшеву не берут в первый состав, потому что несистемная, не встроена в коррупционную вертикаль? 2. У Резцовой не одна дочь? (Mamma mia!)___________---- Только свои. Лучше плохой свой, чем хороший чужой. Там у бурановских бабушек появилась одна,чья-то родственница, метко стреляет , но на лыжах не бегает. Хотят ее взять и за месяц научить быстро бегать на лыжах.И на олимпиаду!
13:59 6 января
Serenky25
Да вся просто. OAR под нагрузками. Все сливают. Готовятся к Корее
13:48 6 января
Весёлый©
Так, падажжите. Не слежу за биатлоном, поэтому пара уточнений. 1. Кайшеву не берут в первый состав, потому что несистемная, не встроена в коррупционную вертикаль? 2. У Резцовой не одна дочь? (Mamma mia!)
13:43 6 января
Союз Аполлонович
Молодец, Уля!
13:35 6 января
ЗА Россию!
Ну и что еще тренерам доказывать,чтобы Кайшева была в сборной ДО КОНЦА СЕЗОНА ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ?Конечно будет проигрывать на КМ,но дайте есть хотя бы пол сезона отбегать на КМ.Что ж вы за физруки тупорылые.
13:23 6 января