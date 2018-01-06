Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Словакии

Россиянка Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли, упрочив лидерство в общем зачете. Кайшева не допустила ни одного промаха и опередила француженку Хлое Шевалье на 7,5 секунды.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. КАЙШЕВА (Россия) – 20.25,2 (0 шт. кругов)

2. Х. Шевалье (Франция) – отставание 7,5 (0)

3. Николайсен (Норвегия) – 13,3 (0)

4. К. Хорхлер (Германия) – 13,9 (0)

5. Журавок (Украина) – 38,5 (0)

6. Лятюйер (Франция) – 43,2 (1)

8. УСЛУГИНА (Россия) – 47,3 (1)

9. РЕЗЦОВА (Россия) – 50,5 (1)

10. ВАСНЕЦОВА (Россия) – 52,1 (1)

24. ЗАГОРУЙКО (Россия) – 1.34,3 (2)

25. СТАРЫХ (Россия) – 1.39,6 (2)