Кайшева выиграла спринт на чемпионате России, Виролайнен - третья

Ульяна Кайшева, представляющая Удмуртию, одержала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском. Она не допустила ни одного промаха и опередила всего на 0,2 секунды Валентину Телицину, которая также не промахивалась. Замкнула тройку Дарья Виролайнен.
Чайковский
Чемпионат России по летнему биатлону
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. Кайшева (Удмуртия) – 20.40,8 (0 промахов)
2. Телицина (Удмуртия) – отставание 0,2 (0)
3. Виролайнен (ХМАО) – 13,4 (0)
27Hoax
Если читать название заметки, то второе место не разыгрывалось??? Зачем Телицыну так обделяете вниманием? Она , что не россиянка что ли?
11:17