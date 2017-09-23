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10:44 | Биатлон

Кайшева выиграла спринт на чемпионате России, Виролайнен - третья

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Ульяна Кайшева, представляющая Удмуртию, одержала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском. Она не допустила ни одного промаха и опередила всего на 0,2 секунды Валентину Телицину, которая также не промахивалась. Замкнула тройку Дарья Виролайнен.

Чайковский

Чемпионат России по летнему биатлону

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. Кайшева (Удмуртия) – 20.40,8 (0 промахов)

2. Телицина (Удмуртия) – отставание 0,2 (0)

3. Виролайнен (ХМАО) – 13,4 (0)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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27Hoax

Если читать название заметки, то второе место не разыгрывалось??? Зачем Телицыну так обделяете вниманием? Она , что не россиянка что ли?

11:17