Кайшева выиграла спринт на чемпионате России, Виролайнен - третья

Ульяна Кайшева, представляющая Удмуртию, одержала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском. Она не допустила ни одного промаха и опередила всего на 0,2 секунды Валентину Телицину, которая также не промахивалась. Замкнула тройку Дарья Виролайнен.

Чайковский

Чемпионат России по летнему биатлону

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. Кайшева (Удмуртия) – 20.40,8 (0 промахов)

2. Телицина (Удмуртия) – отставание 0,2 (0)

3. Виролайнен (ХМАО) – 13,4 (0)