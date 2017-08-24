Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выступят в смешанной эстафете на ЧМ

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском, сообщает известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. В гонке выступят Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.