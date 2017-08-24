Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выступят в смешанной эстафете на ЧМ

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском, сообщает известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. В гонке выступят Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.
@anton_shipulin и @vol4ikov -благодарные биатлонисты!!!!Общение с болельщиками!!!В пятницу в 11.55 на Матче!!!Кайшева-Слепцова-Волков-Шипулин!!!! Наш состав!!!!Летний Чемпионат Мира в Чайковском!!!! #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #чемпионатмира #чайковский 🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺☀️🇷🇺🇷🇺☀️🇷🇺🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆👋👋👋👏👏👏👏👏👏👏👏☀️☀️☀️💪💪💪💪💪❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥😜😜😜😜✊️✊️✊️✊️😘😘😘😘