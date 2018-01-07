Кайшева претендует на попадание в эстафетную команду на Олимпиаде-2018

Председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов отметил, что Ульяна Кайшева будет рассматриваться в качестве кандидата на попадание в состав эстафетной команды на Олимпиаду 2018 года. Он также добавил, что сейчас есть три спортсменки, показывающие достаточно уверенные результаты.

Напомним, в текущем сезоне Кайшева одержала пять побед в личных гонках из восьми на этапах Кубка IBU.

– Сергей Коновалов уже сказал, что Кайшева запланирована на этап в Рупольдинге. На сегодня вырисовываются три спортсменки, которые показывают достаточно уверенные результаты, – приводит ТАСС слова Барнашова. – Даже несмотря на то, что у Юрловой сегодня был штрафной круг, команда боролась за медали. Но на первом этапе, конечно, проигрыш огромный, поэтому надо смотреть и Кайшеву, и Ирину Услугину.

У нас есть еще два этапа до Олимпиады. Но не надо говорить о том, что если Кайшева сейчас выигрывает гонки на Кубке IBU, то на этапах Кубка мира ее отставание будет минимальным, все-таки разница между турнирами большая. Но будем верить, что Ульяна будет выглядеть лучше, чем та же Сливко, потому что нам нужен четвертый человек в эстафету.

Напомним, что этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет с 10 по 14 января, Олимпиада-2018 состоится с 9 по 25 февраля.