Кайшева не попала в состав сборной на этап Кубка мира в Нове-Место

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что на третий этап Кубка мира, который состоится в чешском городке Нове-Место, отправятся Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Анастасия Загоруйко и Светлана Слепцова. Тренерский штаб принял не проводить ротацию, поэтому в состав команды не попала Ульяна Кайшева, которая выиграла три медали на этапе Кубка IBU в Риднауне.

- Мы сегодня собрались тренерским штабом и приняли решение, что пока еще рано проводить ротацию между группами, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Сегодня в хорошем состоянии на этапах Кубка IBU Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, Дарья Виролайнен также неплохо пробежала. Но скорость у них пока еще не та, на которую мы рассчитываем. Поэтому решением тренерского штаба оставляем те же составы, чтобы спортсмены набрали оптимальную форму. И Кайшева, и Сливко в числе кандидатов для выступления на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Там будут эстафеты, индивидуальные гонки, контактные виды программы. На сегодняшний день мы находимся в поиске четверки, которая будет собрана на чемпионат мира.