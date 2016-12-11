23:36 11 декабря | БИАТЛОН

Кайшева не попала в состав сборной на этап Кубка мира в Нове-Место

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Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что на третий этап Кубка мира, который состоится в чешском городке Нове-Место, отправятся Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Анастасия Загоруйко и Светлана Слепцова. Тренерский штаб принял не проводить ротацию, поэтому в состав команды не попала Ульяна Кайшева, которая выиграла три медали на этапе Кубка IBU в Риднауне.

- Мы сегодня собрались тренерским штабом и приняли решение, что пока еще рано проводить ротацию между группами, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Сегодня в хорошем состоянии на этапах Кубка IBU Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, Дарья Виролайнен также неплохо пробежала. Но скорость у них пока еще не та, на которую мы рассчитываем. Поэтому решением тренерского штаба оставляем те же составы, чтобы спортсмены набрали оптимальную форму. И Кайшева, и Сливко в числе кандидатов для выступления на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Там будут эстафеты, индивидуальные гонки, контактные виды программы. На сегодняшний день мы находимся в поиске четверки, которая будет собрана на чемпионат мира.

 

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/56561/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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tryam

Губерниев в истерике наверное, он же приказал ее поставить)

00:48

PallMall

aastone, кажется так и есть, наши девушки-биатлонистки, чтобы попасть в сборную, должны показать отличные результаты в триатлоне, а не в биатлоне, а молодежь еще не готова к такому виду спорта.

00:38

aastone

всё логично - тренерскому штабу прекрасно известна скорость Слепцовой и Ко..... скорее всего эта скорость не связана с бегом на лыжах и стрельбой.... и с лыжами вообще... а Кайшева и Сливко только-только достигли возраста согласия... тёмные лошадки тэк сказать

00:28

PallMall

Я же говорил, что они Кайшеву и других молодых спортсменок никуда не пустят. Выиграла бы Шумилова или Виролайнен, их сразу бы взяли без разговоров. Или они полные идиоты или уголовники.

00:17

Ясен-Красен!

Вот это номер! Только слепой не видит, что Слепцова - ноль.

00:09

andrus69

Вы что издеваетесь ? Как не будет изменений? У Слепцовой что проплаченное место? Слов нет одни маты ...

00:07

Catch

Твари, ублюдки, дегенераты! Сколько вы ещё биатлон гробить-то будете???!?!?!?!?!?

00:00

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