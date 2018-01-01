22:09 | Биатлон

Кайшева и Волков - в составе сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе

1

Ульяна Кайшева и Алексей Волков включены в состав сборной России по биатлону на четвертый этап Кубка мира, информирует ТАСС. Он пройдет в немецком Оберхофе с 4 по 7 января.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

мужчины - Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков;

женщины - Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4854952

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

IceAngel

Удачи Ульяна!!! Очень хочется, что бы у тебя наконец-то получилось на кубке мира!

23:01