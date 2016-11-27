23:15 27 ноября | БИАТЛОН

Кайса Мякяряйнен: "Я выступила по-настоящему плохо"

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Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен после смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде (13-е место) осталась крайне недовольна своим выступлением. По словам спортсменки, она не справилась со стрельбой, а также странно себя чувствовала.

- Стрельба сложилась довольно тяжело, - цитирует биатлонистку yle.fi. - Дул двольно сильный ветер, однако я должна уметь с этим справляться. Трааса тоже была довольно тяжелая - была наледь. Еще у меня было странное ощущение в мышцах. Уже и не помню, когда заходила на два штрафных круга в эстафете, хотя бывали разные ситуации. Я выступила по-настоящему плохо.

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