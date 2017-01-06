19:28 | БИАТЛОН

Кайса Мякяряйнен: "После второго круга я подумала: "Опять то же самое"

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Кайса Мякяряйнен, финишировавшая второй в спринтерской гонке в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира, отметила, что показала неплохой результат. Финская спортсменка подчеркнула, что ошибки на стрельбище связаны со слишком быстрой стрельбой.

– Перед стрельбой я чувствовала себя достаточно уверенно, но затем я слишком быстро начала стрелять, – цитирует пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) Мякяряйнен. – Совершив второй промах, в голове проскочила мысль: "Ну вот, опять то же самое, штрафной круг". Тем не менее, я показала неплохой результат.

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Материалы REN-TV

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