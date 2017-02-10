Кайса Мякяряйнен: "Ночью беспокоили ноги"

Финка Кайса Мякяряйнен подчеркнула, что причиной неудачного выступления в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене стал сильный ветер и вчерашние проблемы с ногами. Мякяряйнен промазала дважды и стала только 12-й.

- Еще на пристрелке у меня были проблемы из-за порывов ветра, - цитирует Yle Мякяряйнен. - Мой первый выстрел ушел вверх, почему промазала - не могу сказать. Ночью я плохо спала, потому что беспокоили ноги. На утренней пробежке было лучше, но все еще не очень хорошо.