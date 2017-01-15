Кайса Мякяряйнен: "Не знаю, смогу ли я уйти из биатлона в лыжные гонки"

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заявила, что может принять участие в чемпионате мира по лыжным гонкам. Турнир пройдет в Лахти с 23 февраля по 5 марта. В субботу Мякяряйнен выиграла спринт на Кубке мира в Рупольдинге.

– Есть вероятность, что я приму участие в чемпионате мира, – цитирует Zeit Мякяряйнен. – Мне сказали, что я могу это сделать, если захочу. Но я еще подумаю. Не знаю, смогу ли я уйти из биатлона, ведь я действительно его очень люблю. Конечно, в Лахти будет очень интересно, но я не смогу быть в двух местах одновременно.