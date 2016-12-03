Кайса Мякяряйнен: "Не думала, что окажусь в тройке после промаха"

Финка Кайса Мякяряйнен осталась довольна вторым местом в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она допустила один промах в стрельбе из положения стоя, проиграв в итоге француженке Мари Дорен-Абер.

– Сегодня погода изменилась, ветра не было, – цитирует официальный сайт IBU Мякяряйнен. – Чувствовала себя очень комфортно при стрельбе лежа. Это задало хороший темп. Когда стреляла стоя, не знала, на какое место могу претендовать. Не думала, что есть возможность оказаться на подиуме после промаха.