Касперович доволен выступлением российских биатлонисток в Оберхофе

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подчеркнул, что остался доволен выступлением женской команды на этапе Кубка мира в Оберхофе. Особенно специалист отметил Ульяну Кайшеву.

– Подводя итог выступления на этапе Кубка мира в Оберхофе, скажу, что был хороший, достаточно плотный этап, – приводит официальный сайт СБР слова Касперовича. – Я доволен выступлением девочек. Ульяна Кайшева меня порадовала – приехав с этапов Кубка IBU, она показала неплохую скорость. На этапах Кубка мира ей еще нужно ощутить уверенность. Она сама говорит, что ей очень понравилось, довольна своими выступлениями. Хотя, как я уже говорил, Оберхоф – самый сложный этап. После каникул и отдыха неизвестно, кто в каком состоянии находится. Тем более трасса там очень сложная.

У остальных девочек тоже есть хороший сдвиг – наблюдается динамика в скорости и у Татьяны Акимовой, и у Ольги Подчуфаровой. В пасьюте, например, Ольга очень хорошо прошла последний круг, она справляется с нагрузками.

Таня Акимова и в Нове Место, и в Оберхофе завершала контактные гонки с тремя чистыми рубежами. Насчет допущенных ею промахов я разговаривал с тренерами: возможно, были ошибки на изготовке. Конечно, на втором рубеже, на лежке, она работала очень долго, потеряла время. Хотя первый выстрел она сегодня просто здорово работала, наравне со всеми ведущими биатлонистками. Это меня очень радует.

Выступление Ирины Услугиной пока очень сложно оценивать. Но она попала в пасьют, старалась. Мы дадим ей шанс выступить в Рупольдинге, чтобы уже четко определиться, кто будет выступать на чемпионате мира.