Кантен Фийон Майе: "Не понимаю, почему допустил промах"

Француз Кантен Фийон Майе остался доволен вторым местом сборной Франции в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Он был раздосадован лишь своим единственным промахом на втором этапе.

– Я выстрелил выше цели, не понимаю, почему так получилось, стрелял как обычно, – цитирует Ski Chrono Фийона Майе. – Я изо всех сил работаю с самого начала чемпионата мира. Это доставляет удовольствие, но и усталость. Старался подойти к огневым рубежам без давления, хотя стремился проявить себя как можно лучше после хорошего первого этапа Беатрикса. В целом гонкой доволен. Мы все хорошо поработали.