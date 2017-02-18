20:49 | БИАТЛОН

Кантен Фийон Майе: "Не понимаю, почему допустил промах"

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Француз Кантен Фийон Майе остался доволен вторым местом сборной Франции в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Он был раздосадован лишь своим единственным промахом на втором этапе.

– Я выстрелил выше цели, не понимаю, почему так получилось, стрелял как обычно, – цитирует Ski Chrono Фийона Майе. – Я изо всех сил работаю с самого начала чемпионата мира. Это доставляет удовольствие, но и усталость. Старался подойти к огневым рубежам без давления, хотя стремился проявить себя как можно лучше после хорошего первого этапа Беатрикса. В целом гонкой доволен. Мы все хорошо поработали.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shu111

Чувак припух) Я-то думал он круг настреляет, как обычно)

21:32

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