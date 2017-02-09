22:58 9 февраля | БИАТЛОН

Кантен Фийон Майе: "Мы преподали урок русским"

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Французский биатлонист Кантен Фийон Майе отметил, что его команда свела счеты с россиянами, обойдя тех в смешанной эстафете на чемпионате мира-2017. Во время гонки Мартен Фуркад зацепил Александра Логинова, в адрес которого ранее написал оскорбительный комментарий. На финише француз слишком бурно праздновал свою победу над Антоном Шипулиным, а затем ушел с подиума во время награждения, после того как россияне не пожали ему руку.

- Было много разговоров о русских в последнее время, - приводит Le Huffington Post слова Фийона Майе. - Мошенникам не место в любом виде спорта. Когда можно преподать им урок на трассе, это сведение счетов.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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serg5555

Еще один идиот. Дождутся, что где нить драка произойдет. Запад всегда провоцировал Россию.

03:44

Алый Дракон

Пусть "Бородино" вспомнит, "преподаватель" фигов...

01:00

xxx5

Еще одна лягушка заквакала !

00:52

Mao11

Этому умнику надо столько же допинг проб сдать как и нашим и еще чтоб его с бабы снимали среди ночи чтоб поссал в банку раз сто вот тогда бы и пел.

00:40

Iz_naroda

А Майе - это кто? И кому лично он преподал урок? Вот ведь сколько гнили в людях.

00:21

намкрыш

Вы то, преподали! А, другие, норги, чехи, каклы - облажались!

00:12

Alexis33

Заговорил,ты вообщекто такой

00:10

mwb667

Да Антон специально дал Фу....у выиграть, а то тот умер бы от обманутоски.

00:08

кубань чемпион

Тропическая гемангиома Мовсисяна французы преподали урок русским, а немцы поимели французов - так получается? ))) 23:57 9 февраля _________________________________-- А, потом круг замкнулся в Берлине где Русские поимели тех кто поимел французов. История, однако))))

00:08

пошливы

Всё что может европейское дерьмо - это бля бля или толпой на одного. И то потом жалуются что их опустили. Ну что с них взять - обосранные.

00:08

Тропическая гемангиома Мовсисяна

французы преподали урок русским, а немцы поимели французов - так получается? )))

23:57 9 февраля

кубань чемпион

Да, жалко дедушка до Берлина дошел, нужно было до Парижа. эх....

23:37 9 февраля

nailsh78

стрелять еще не научился.. а все туда же

23:32 9 февраля

Тони Старк

кантен не правильно,а правильно КОНДОМ)

23:31 9 февраля

nailsh78

может снимут лягушек - не умеют вести себя - пусть одни бегают )

23:20 9 февраля

shu111

мужская эстафета будет огонь

23:19 9 февраля

shu111

офигеть

23:18 9 февраля

ЖарКонь

Надеюсь Лепенша найдет в твоих генах арабскую кровь-gnida

23:17 9 февраля

nailsh78

вот сопляк

23:14 9 февраля

inspire

судя по всему война будет, и не холодная ...

23:12 9 февраля

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