Кантен Фийон Майе: "Мы преподали урок русским"

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе отметил, что его команда свела счеты с россиянами, обойдя тех в смешанной эстафете на чемпионате мира-2017. Во время гонки Мартен Фуркад зацепил Александра Логинова, в адрес которого ранее написал оскорбительный комментарий. На финише француз слишком бурно праздновал свою победу над Антоном Шипулиным, а затем ушел с подиума во время награждения, после того как россияне не пожали ему руку.

- Было много разговоров о русских в последнее время, - приводит Le Huffington Post слова Фийона Майе. - Мошенникам не место в любом виде спорта. Когда можно преподать им урок на трассе, это сведение счетов.