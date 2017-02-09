Кантен Фийон Майе: "Мы преподали урок русским"

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе отметил, что его команда свела счеты с россиянами, обойдя тех в смешанной эстафете на чемпионате мира-2017. Во время гонки Мартен Фуркад зацепил Александра Логинова, в адрес которого ранее написал оскорбительный комментарий. На финише француз слишком бурно праздновал свою победу над Антоном Шипулиным, а затем ушел с подиума во время награждения, после того как россияне не пожали ему руку.
- Было много разговоров о русских в последнее время, - приводит Le Huffington Post слова Фийона Майе. - Мошенникам не место в любом виде спорта. Когда можно преподать им урок на трассе, это сведение счетов.
serg5555
Еще один идиот. Дождутся, что где нить драка произойдет. Запад всегда провоцировал Россию.
03:44
Алый Дракон
Пусть "Бородино" вспомнит, "преподаватель" фигов...
01:00
xxx5
Еще одна лягушка заквакала !
00:52
Mao11
Этому умнику надо столько же допинг проб сдать как и нашим и еще чтоб его с бабы снимали среди ночи чтоб поссал в банку раз сто вот тогда бы и пел.
00:40
Iz_naroda
А Майе - это кто? И кому лично он преподал урок? Вот ведь сколько гнили в людях.
00:21
намкрыш
Вы то, преподали! А, другие, норги, чехи, каклы - облажались!
00:12
Alexis33
Заговорил,ты вообщекто такой
00:10
mwb667
Да Антон специально дал Фу....у выиграть, а то тот умер бы от обманутоски.
00:08
кубань чемпион
Тропическая гемангиома Мовсисяна французы преподали урок русским, а немцы поимели французов - так получается? ))) 23:57 9 февраля _________________________________-- А, потом круг замкнулся в Берлине где Русские поимели тех кто поимел французов. История, однако))))
00:08
пошливы
Всё что может европейское дерьмо - это бля бля или толпой на одного. И то потом жалуются что их опустили. Ну что с них взять - обосранные.
00:08
Тропическая гемангиома Мовсисяна
французы преподали урок русским, а немцы поимели французов - так получается? )))
23:57 9 февраля
кубань чемпион
Да, жалко дедушка до Берлина дошел, нужно было до Парижа. эх....
23:37 9 февраля
nailsh78
стрелять еще не научился.. а все туда же
23:32 9 февраля
Тони Старк
кантен не правильно,а правильно КОНДОМ)
23:31 9 февраля
nailsh78
может снимут лягушек - не умеют вести себя - пусть одни бегают )
23:20 9 февраля
shu111
мужская эстафета будет огонь
23:19 9 февраля
shu111
офигеть
23:18 9 февраля
ЖарКонь
Надеюсь Лепенша найдет в твоих генах арабскую кровь-gnida
23:17 9 февраля
nailsh78
вот сопляк
23:14 9 февраля
inspire
судя по всему война будет, и не холодная ...
23:12 9 февраля