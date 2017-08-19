"Калашников" надеется, что его новая винтовка станет основной в сборной России

Генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщил, что его новая биатлонная винтовка "Би-7-7" была сделана с учетом пожеланий спортсменов. По его словам, также были учтены запросы в плане сервисного обслуживания.

- Надеемся, что после зимней Олимпиады (2018 года. - Прим. "СЭ") мы передадим винтовки олимпийцам, а те уже выберут их в качестве основных, - цитирует ТАСС Криворучко. - Наша винтовка должна быть ничем не хуже тех, которыми сейчас пользуются наши спортсмены. Продукт сделан под пожелания пользователей, учтены и пожелания в плане сервисного обслуживания.