10:34 | БИАТЛОН

"Калашников" надеется, что его новая винтовка станет основной в сборной России

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Генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщил, что его новая биатлонная винтовка "Би-7-7" была сделана с учетом пожеланий спортсменов. По его словам, также были учтены запросы в плане сервисного обслуживания.

- Надеемся, что после зимней Олимпиады (2018 года. - Прим. "СЭ") мы передадим винтовки олимпийцам, а те уже выберут их в качестве основных, - цитирует ТАСС Криворучко. - Наша винтовка должна быть ничем не хуже тех, которыми сейчас пользуются наши спортсмены. Продукт сделан под пожелания пользователей, учтены и пожелания в плане сервисного обслуживания.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4492436

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Пусть надеется.Автомат создавали немецкие конструкторы,а свои Криворучки так и останутся криворучками.

11:02

Serenky25

Лучше с автоматом...рожок на 1 мишень.

10:37