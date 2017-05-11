"Известия": у СБР нет денег, чтобы заплатить Королькевичу

Женская сборная России по биатлону по-прежнему остается без старшего тренера, сообщают "Известия". В начале апреля на эту должность Союз биатлонистов России (СБР) утвердил Владимира Королькевича, который работал с командой с 2013 по 2015 год. Но договор со специалистом до сих пор не заключен из-за финансовых проблем СБР.

Королькевич является гражданином Словакии и не может заключить контракт с Олимпийским комитетом России. Поэтому ОКР отказался брать на себя затраты по зарплате тренера. Контракт может быть заключен с СБР, но на данный момент у организации нет денег на зарплату специалисту.