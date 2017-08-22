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"Известия": Королькевич войдет в тренерский штаб сборной России


65-летний тренер Владимир Королькевич войдет в штаб женской сборной России на олимпийский сезон, сообщают "Известия". Формально словенский специалист будет занимать должность помощника старшего тренера Сергея Коновалова. Фактически он будет выполнять функции руководителя команды.

Кроме Королькевича и Коновалова, сборной России будет руководить Николай Загурский и Михаил Девятьяров.

Дополнительная информация

https://iz.ru/633170/timur-ganeev/vladimir-korolkevich-voidet-v-trenerskii-shtab-zhenskoi-sbornoi-rossii

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