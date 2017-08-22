"Известия": Королькевич войдет в тренерский штаб сборной России

65-летний тренер Владимир Королькевич войдет в штаб женской сборной России на олимпийский сезон, сообщают "Известия". Формально словенский специалист будет занимать должность помощника старшего тренера Сергея Коновалова. Фактически он будет выполнять функции руководителя команды.

Кроме Королькевича и Коновалова, сборной России будет руководить Николай Загурский и Михаил Девятьяров.