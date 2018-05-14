Иван Черезов: "В России ждать не любят. Нужно выигрывать здесь и сейчас"

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов объяснил, почему российские юниоры перестают показывать хорошие результаты при переходе на взрослый уровень. По мнению Черезова, все дело в системе премирования тренеров.

– Все тренеры получают премиальные за те результаты, которые спортсмены показывают на международных соревнованиях, – приводит "Коммерсант-Удмуртия" слова Черезова. – И любой наставник прекрасно понимает, что юношу или юниора довести до мирового первенства легче, что завоевать там медаль проще.

А для того, чтобы попасть на взрослые старты и подняться на пьедестал, вчерашнему юниору нужно еще лет пять-шесть бегать. Тренеру выгоднее работать с молодежью. Поэтому он выстраивает работу таким образом, что в этом году спортсмен на высоте, а дальше все, показывать нечего. Эту ситуацию нужно менять, нужно четко выстраивать работу тренеров, начиная со старших юношей и заканчивая взрослыми.

– Это похоже на вредительство.

– Некоторые ведущие в биатлоне страны вообще не так давно начали представлять своих спортсменов на юношеские первенства. Во многих государствах юношеский и юниорский уровни не воспринимают серьезно. Вся подготовка выстроена так, чтобы спортсмен показывал результаты уже на взрослых стартах. А в нашей стране ждать не любят. Нужно выигрывать здесь и сейчас. Поэтому во многих видах спорта наша молодежь в первых рядах, а дальше нас нет…