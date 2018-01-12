Иван Черезов: "На Олимпиаду должен ехать именно этот состав эстафеты"

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, руководитель спортивных проектов Концерна "Калашников" Иван Черезов высоко оценил выступление мужской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина стала третьей.

- Третье место - хороший результат, это лучший результат в этом сезоне, - отметил Черезов. - Хотелось бы отметить положительные моменты. Алексей Волков справился со своим первым этапом, пришел с отставанием в 13 секунд. Это было терпимо и, я считаю, что он в принципе справился.

Конечно, у Максима Цветкова на втором этапе были сложности в стрельбе лежа, он использовал два доппатрона. Но Максим сумел отработать последний круг. На третьем этапе Антона Бабикова отставание увеличилось, но хотелось бы сказать, что Антон молодец - в таком состоянии, в таком снеге, трасса очень мягкая. У него "чисто" на каждой своей стрельбе.

Антон Шипулин, который традиционно бежал последний этап, справился великолепно, вывел нашу команду на третье место. Как в прошлые года, он вырвал медаль на последнем своем этапе.

Сегодня была определяющая гонка. Тренеры проверяли боевой состав сборной. Я считаю, что на Олимпийские игры сборная России поедет именно в таком составе, тем более, что этот состав уже принес нам золото чемпионата мира в прошлом году.

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