Иван Черезов: "На Олимпиаду должен ехать именно этот состав эстафеты"

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, руководитель спортивных проектов Концерна "Калашников" Иван Черезов высоко оценил выступление мужской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина стала третьей.
- Третье место - хороший результат, это лучший результат в этом сезоне, - отметил Черезов. - Хотелось бы отметить положительные моменты. Алексей Волков справился со своим первым этапом, пришел с отставанием в 13 секунд. Это было терпимо и, я считаю, что он в принципе справился.
Конечно, у Максима Цветкова на втором этапе были сложности в стрельбе лежа, он использовал два доппатрона. Но Максим сумел отработать последний круг. На третьем этапе Антона Бабикова отставание увеличилось, но хотелось бы сказать, что Антон молодец - в таком состоянии, в таком снеге, трасса очень мягкая. У него "чисто" на каждой своей стрельбе.
Антон Шипулин, который традиционно бежал последний этап, справился великолепно, вывел нашу команду на третье место. Как в прошлые года, он вырвал медаль на последнем своем этапе.
Сегодня была определяющая гонка. Тренеры проверяли боевой состав сборной. Я считаю, что на Олимпийские игры сборная России поедет именно в таком составе, тем более, что этот состав уже принес нам золото чемпионата мира в прошлом году.
Подробности и результаты мужской эстафеты - здесь
Дополнительная информация
https://kalashnikov.media/media/videolibrary/4521268?utm=sportexpress
- Иван Черезов
- Антон Шипулин
- Алексей Волков (биатлон)
- Максим Цветков
- Антон Бабиков
- Сборная России (биатлон)
ЗА Россию!
Этот состав и поедет,но 3 тихохода в эстафете-это много.Бабикову-удачи!Но если вспомнить эстафету,где мы стали чемпионами мира,тогда Бабиков слил по скоросте Дестье очень много,третий этап не его.
22:16 12 января