21:30 12 января | Биатлон

Иван Черезов: "На Олимпиаду должен ехать именно этот состав эстафеты"

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Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, руководитель спортивных проектов Концерна "Калашников" Иван Черезов высоко оценил выступление мужской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина стала третьей.

 
Пятница. Рупольдинг. Финиш Антона ШИПУЛИНА.Эстафета, подарившая надежду

- Третье место - хороший результат, это лучший результат в этом сезоне, - отметил Черезов. - Хотелось бы отметить положительные моменты. Алексей Волков справился со своим первым этапом, пришел с отставанием в 13 секунд. Это было терпимо и, я считаю, что он в принципе справился.

Конечно, у Максима Цветкова на втором этапе были сложности в стрельбе лежа, он использовал два доппатрона. Но Максим сумел отработать последний круг. На третьем этапе Антона Бабикова отставание увеличилось, но хотелось бы сказать, что Антон молодец - в таком состоянии, в таком снеге, трасса очень мягкая. У него "чисто" на каждой своей стрельбе.

Антон Шипулин, который традиционно бежал последний этап, справился великолепно, вывел нашу команду на третье место. Как в прошлые года, он вырвал медаль на последнем своем этапе.

Сегодня была определяющая гонка. Тренеры проверяли боевой состав сборной. Я считаю, что на Олимпийские игры сборная России поедет именно в таком составе, тем более, что этот состав уже принес нам золото чемпионата мира в прошлом году.

Подробности и результаты мужской эстафеты - здесь

Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/media/videolibrary/4521268?utm=sportexpress

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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ЗА Россию!

Этот состав и поедет,но 3 тихохода в эстафете-это много.Бабикову-удачи!Но если вспомнить эстафету,где мы стали чемпионами мира,тогда Бабиков слил по скоросте Дестье очень много,третий этап не его.

22:16 12 января