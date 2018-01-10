Иван Черезов: "Гараничев потерял темляк и упал на льду"

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов рассказал о причинах падения Евгения Гараничева. По его словам, биатлонист потерял ремешок, который крепится на палку.

- Сейчас произошел неприятный инцидент: Женя Гараничев на первом рубеже отстрелял на ноль, но при первом же отталкивании он потерял темляк, стал резко останавливаться и на льду упал, быстро поднялся, поднял темляк, - цитирует kalashnikov.media Гараничева. - Темляк - это ремешок, который крепится на палку, по всей видимости, он у него расстегнулся и выпал.