Иван Черезов: "Гараничев потерял темляк и упал на льду"

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов рассказал о причинах падения Евгения Гараничева. По его словам, биатлонист потерял ремешок, который крепится на палку.
- Сейчас произошел неприятный инцидент: Женя Гараничев на первом рубеже отстрелял на ноль, но при первом же отталкивании он потерял темляк, стал резко останавливаться и на льду упал, быстро поднялся, поднял темляк, - цитирует kalashnikov.media Гараничева. - Темляк - это ремешок, который крепится на палку, по всей видимости, он у него расстегнулся и выпал.
Serenky25
Балясиной бы их всех по хребту. P.s.балясины в архитектуре - это невысокие фигурные столбики (иногда с резным декором), поддерживающие перила ограждений балконов, лестниц. А балясина в морской терминологии - это деревянный точеный реек, служащий ступенькой.
18:51 10 января