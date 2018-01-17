Иван Черезов: "Этап в Антхольце перед Олимпиадой будет сложным"

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, руководитель спортивных проектов Концерна "Калашников" Иван Черезов отметил, что этап Кубка мира в Антхольце будет сложным из-за особенностей трассы. Он также подчеркнул, что высота трассы добавит дополнительной сложности в работе на рубеже.

– Я очень люблю Антхольц, здесь очень красиво. Как-то раз мне удалось здесь занять третье место в масс-старте в 2007-м году, который был самым ярким для меня, – сказал Черезов. – В чем особенность этой трассы? Во-первых, она находится на высоте 1670 метров, что добавит дополнительной сложности в работе на рубеже. Рельеф здесь достаточно мягкий, здесь нет больших, длинных, затяжных подъемов. Но от гипоксии спортсмены быстрее закисляются. Поэтому будет сложный этап. И это будет заключительный этап перед Олимпийскими играми.

Напомним, этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 18 по 21 января. Он стартует женским спринтом, который состоится завтра и начнется в 16.15 по московскому времени.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.