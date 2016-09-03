Иван Черезов: "Чемпионат мира-2021 должен пройти в Тюмени"

Прославленный тюменский биатлонист Иван Черезов прилетел в Кишинев на конгресс IBU, чтобы поддержать заявку сибирского города на проведение чемпионата мира 2021 года. По словам Черезова, трасса в Тюмени поражает воображение.

– Конгресс IBU в столице Молдавии был запланирован очень давно, и я не мог пропустить столь большое событие, – приводит "Тюменская арена" слова Черезова. – Тюмень впервые подает заявку на чемпионат мира по биатлону. Организационный комитет сибирского города покажет невероятный уровень профессионализма. Многие из них работали на Кубке мира в Ханты-Мансийске и в олимпийском Сочи. "Жемчужина Сибири" поражает воображение – более 50 километров лыжни, два стрельбища. Трасса имеет непростой рельеф, есть возвышенные и равнинные участки. Приходится комбинировать разные нагрузки. Тюмень открывает возможности для разных типов спортсменов.

– Нравилось ли вам выступать перед родными трибунами на столь ответственных соревнованиях?

– Честно признаюсь, мне было в кайф! Я получал удовольствие от большого количества болельщиков, которые гонят вперед. На некоторых этапах Кубка мира зрителей собирается человек 15… Такое ощущение, что выступаешь на контрольном старте, только чуть понаряднее. В России все по-другому.

– Тюмень, если примет чемпионат мира, станет новым местом для многих иностранных спортсменов. Как спортсмены относятся к появлению на биатлонной карте "новичков"?

– Конечно, все только рады попробовать что-то новое. Тем более, если местная организация предлагает прекрасные условия.

– Что вы думаете о соперниках – Поклюке и Нове-Место?

– Поклюка и Нове-Место выполняют все нормы IBU, но трасса в Тюмени намного шире. В этих городах все сервис-кабины являются мобильными. Это доставляет неудобства. Я поражался размаху тюменских комплексов еще до того, как я стал выступать за сборную региона. Чемпионат мира должен пройти у нас.