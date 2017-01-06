Иван Алыпов: "У Устюгова огромный потенциал, он заряжен"

Известный лыжник Иван Алыпов считает, что Сергей Устюгов способен выиграть все семь стартов в рамках "Тур де Ски". Сегодня он выиграл пятую подряд гонку и установил рекорд по количеству побед в многодневке.

– У Устюгова огромный потенциал, он заряжен, абсолютно свободен в своих мыслях, и для него нет никаких авторитетов, – цитирует "Р-Спорт" Алыпова. – Он действительно очень сильный спортсмен и в данный момент находится в великолепнейшей спортивной форме, поэтому на этом Туре до сих пор никто не может его превзойти. Случиться может, конечно, все что угодно, но пока мы не видим предпосылок для того, чтобы Сундбю что-то отыграл. Пока мы видим только то, что он проигрывает с каждым стартом все больше и больше. Говорить о том, что он сделает что-то сверхъестественное в "горе" против Сергея, нет никакого смысла. Я думаю, что Сергей выстоит, если не случится какого-то нереального форс-мажора.

Как и все, я болею за Устюгова и надеюсь, что все будет хорошо, что все сложится удачно и этот Тур станет поистине русским на 100%. Есть очень большая вероятность того, что Устюгов заберет все гонки по факту. Если он выиграет завтра, думаю, финальный этап он точно не отдаст. Такой результат превзойти кому-то будет уже очень сложно. На сегодняшний день наш "Лосенок" действительно силен, противостоять ему не может никто!