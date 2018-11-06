Источник: В 2022 году этап Кубка мира по биатлону пройдет в Белоруссии

В 2022 году этап Кубка мира по биатлону пройдет в Рабуичах (Белоруссия). Об этом сообщает колумнист сайта Sputnik.by Руслан Васильев.
- Похоже, реализуется мечта несколько поколений белорусских любителей биатлона, - говорится в статье. - В марте 2022 года Раубичи примут этап Кубка мира! Первый после гонок на Играх в Пекине, где белорусы опять хотят выиграть медали. Теперь надо только дождаться официального пресс-релиза IBU.
До этого Белоруссия не принимала этапы Кубка мира.
Дополнительная информация
https://sputnik.by/columnists/20181105/1038504459/Rak-po-prezhnemu-ne-ryba-ili-Verim-v-Kubok-mira-v-Raubichakh.html
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