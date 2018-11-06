09:30 | Биатлон

Источник: В 2022 году этап Кубка мира по биатлону пройдет в Белоруссии

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В 2022 году этап Кубка мира по биатлону пройдет в Рабуичах (Белоруссия). Об этом сообщает колумнист сайта Sputnik.by Руслан Васильев.

- Похоже, реализуется мечта несколько поколений белорусских любителей биатлона, - говорится в статье. - В марте 2022 года Раубичи примут этап Кубка мира! Первый после гонок на Играх в Пекине, где белорусы опять хотят выиграть медали. Теперь надо только дождаться официального пресс-релиза IBU.

До этого Белоруссия не принимала этапы Кубка мира.

 

 

 

 

Дополнительная информация

https://sputnik.by/columnists/20181105/1038504459/Rak-po-prezhnemu-ne-ryba-ili-Verim-v-Kubok-mira-v-Raubichakh.html

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