Исполняющий обязанности генсека IBU: "Если у кого-то есть доказательства коррупции, их нужно предоставить"

Исполняющий обязанности генерального секретаря Мартин Кюхенмайстер не хочет комментировать слухи о том, что во время выборов места проведения чемпионата мира 2021 года могла присутствовать коррупция. Ранее издание NRK опубликовало документы, которые якобы содержат записи разговоров экс-главы IBU Андерса Бессеберга со спортсменами на собраниях в Оберхофе и Антерсельве. Там он утверждает, что коррупционная составляющая могла быть.

– Слухов ходит очень много, – цитирует NRK Кюхенмайстера. – Но я ничего такого не видел и не могу комментировать слухи. Если у людей есть доказательства, они должны предоставить их следствию. Если все эти заявления задокументированы, это очень серьезно.

Напомним, что местом проведения ЧМ-2021 была выбрана Тюмень, однако позднее Россию лишили права организации соревнований.

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