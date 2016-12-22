Исполком IBU завершил рассмотрение дела о российском биатлоне и вынес решения

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) завершил рассмотрение дела о российском биатлоне и опубликовал пресс-релиз.

Исполком заслушал отчет экспертной группы. Она была создана неделю назад для изучения материалов, предоставленных ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена.

После рабочего совещания были вынесены следующие решения:

1. Принять во внимание открытие дисциплинарных дел Международным олимпийском комитетом (МОК) против двух спортсменов.

2. Наложить временную дисквалификацию на двух спортсменов как следствие возбуждения дела.

3. Инициировать официальное расследование против СБР и 29 спортсменов, имена которых упоминаются во второй части доклада Макларена (сопоставимые с делами, где говорится о положительных лабораторных пробах), по делам, не связанным с зимними Олимпийскими играми-2014 в Сочи (которые включают и двух упомянутых выше), то есть:

- уведомить каждого упомянутого спортсмена и российскую федерацию;

- установить временной срок для дачи показаний;

- продолжить расследование антидопинговой комиссии и рабочей группы.

- решение о том, предъявлять обвинения или нет, выносить на слушание антидопинговой комиссии.

- Антидопинговой комиссии, выносить решения, которые могут быть обжалованы в спортивном арбитражном суде (CAS).

4. Временная дисквалификация спортсменов, упомянутых во второй части доклада Макларена и не связанных с зимними Олимпийскими играми, пока не вступила в силу.

Напомним, ВАДА передало в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил в период с 2011 по 2015 год. Среди них – и уже завершившие карьеру спортсмены, и те, кто отбыл дисквалификацию за употребление допинга, и те, кто никогда не входил в состав национальной команды.

В своем докладе, вторая часть которого была обнародована 9 декабря, Макларен обвинил Россию в создании масштабной системы поддержки допинга и махинаций с ним во время крупных турниров, в том числе – домашней Олимпиады в Сочи, а также до и после Игр-2014.

Ряд сборных, в частности Чехии и Великобритании, а также лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад выразили намерение бойкотировать этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени, если наказание нарушавших антидопинговые правила спортсменов будет недостаточно суровым. Также под сомнение была поставлена целесообразность проведения в Тюмени чемпионата мира-2021.