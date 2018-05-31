Исполком IBU обсудит вопрос восстановления России

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) 1-3 июня в Австрии обсудит вопрос восстановления статуса Союза биатлонистов России, сообщил "СЭ" первый вице-президент IBU Виктор Майгуров.

– На исполкоме среди прочих будет обсуждаться и вопрос восстановления СБР, – заявил Майгуров. – Этот вопрос обсуждался ранее, и будет поднят и сейчас. Будет много других тем, в том числе по будущим выборам президента IBU. Дедлайн приема заявок от кандидатов закрывается 7 июня.

Напомним, бывшее руководство IBU во главе с президентом Андерсом Бессебергом находится под следствием австрийской полиции по обвинениям в коррупции и покрывательстве нарушений антидопинговых правил. (Наталья МАРЬЯНЧИК)