20:36 | БИАТЛОН

Иржи Хамза: "Русские говорят, что из-за Чехии Тюмень лишили соревнований"

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Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза считает, что в России несправедливо относятся к чешской команде после допингового скандала. Он подтвердил, что чешские спортсмены стали получать угрозы из России, когда выступили против допинга.

– Русские говорят, что из-за нас Тюмень лишили соревнований, – цитирует iDNES Хамзу. – В России было зафиксировано больше всего случаев применения допинга в биатлоне в последние годы. Мы решили большую проблему с допингом, а они пытаются свалить все на других. Если вы не можете разобраться в себе, это ваши проблемы, а не наши.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Sovin

Врачи говорят у нас нет здоровых- есть недообследованные. Так что чехов, французов,норвегов и прочих просто недообследовали)

21:01

spetrov

Урал Батыр, отойди от зеркала и перестань говорить про себя. Ты лично и твои проблемы никому не интересны.

20:47

Урал Батыр

У нас в России такая традиция, свои проблемы на других перекладывать.

20:45

spetrov

Чушь полная. Собака лает, караван идет.

20:41

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