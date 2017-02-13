Иржи Хамза: "Русские говорят, что из-за Чехии Тюмень лишили соревнований"

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза считает, что в России несправедливо относятся к чешской команде после допингового скандала. Он подтвердил, что чешские спортсмены стали получать угрозы из России, когда выступили против допинга.
– Русские говорят, что из-за нас Тюмень лишили соревнований, – цитирует iDNES Хамзу. – В России было зафиксировано больше всего случаев применения допинга в биатлоне в последние годы. Мы решили большую проблему с допингом, а они пытаются свалить все на других. Если вы не можете разобраться в себе, это ваши проблемы, а не наши.
Sovin
Врачи говорят у нас нет здоровых- есть недообследованные. Так что чехов, французов,норвегов и прочих просто недообследовали)
21:01
spetrov
Урал Батыр, отойди от зеркала и перестань говорить про себя. Ты лично и твои проблемы никому не интересны.
20:47
Урал Батыр
У нас в России такая традиция, свои проблемы на других перекладывать.
20:45
spetrov
Чушь полная. Собака лает, караван идет.
20:41