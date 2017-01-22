Иржи Хамза: "IBU тянет время"

Председатель Союза биатлона Чехии Иржи Хамза подчеркнул, что организация намерена потребовать внеочередного собрания Международного союза биатлонистов (IBU), если решение президента организации Андерса Бессеберга является окончательным.

Вчера состоялось внеочередное заседание исполкома IBU, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.

- IBU тянет время, не знаю почему, - приводит Idnes.cz слова Хамзы. - Россия выразила свою позицию, здесь все понятно. Если решения Бессеберга являются окончательными, мы будем требовать внеочередного собрания IBU.