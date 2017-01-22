09:12 22 января | БИАТЛОН

Иржи Хамза: "IBU тянет время"

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Председатель Союза биатлона Чехии Иржи Хамза подчеркнул, что организация намерена потребовать внеочередного собрания Международного союза биатлонистов (IBU), если решение президента организации Андерса Бессеберга является окончательным.

Вчера состоялось внеочередное заседание исполкома IBU, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.

- IBU тянет время, не знаю почему, - приводит Idnes.cz слова Хамзы. - Россия выразила свою позицию, здесь все понятно. Если решения Бессеберга являются окончательными, мы будем требовать внеочередного собрания IBU.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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rad19

чехи быдло и чмо , решили что от них что то зависит в биатлоне....

15:15 22 января

inspire

- IBU тянет время, не знаю почему, - приводит Idnes.cz слова Хамзы. ============================================================================================================= ты видимо туп как пробка .... с одной стороны, команда "фас" не отменена, а с другой доказухи-то нет ... и чем им делать, сказать что все хорошо пока не могут, а сказать что для России все плохо это вычеркнуть из развития биатлона страну где интерес к нему просто запредельный

13:16 22 января

piternak2

молодцы чехи

11:25 22 января

кузя23

Хамза явно хочет поцарапать баночку Бессеберга.

09:56 22 января

gayduk

Вот же чешское ЧМО!

09:45 22 января

spetrov

Отчего же. IBU работает с конкретной фактурой. Заодно и ваши пробы перепроверит. А то мало ли.

09:42 22 января

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