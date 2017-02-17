Ирина Услугина: "Знала, что мой путь будет очень долгим и раскроюсь ближе к 30 годам"

Ирина Услугина, вызванная на чемпионат мира в Хохфильцене, всегда знала, что раскроется ближе к 30 годам. 28-летняя россиянка будет запасной на эстафете, которая состоится сегодня.

– Все-таки в биатлон я пришла довольно поздно – в 20 лет. Стрелять научиться не так просто, - цитирует "Тюменская арена" Услугину. - Тонкостям этого дела обучалась у всех тренеров, с которыми работала. Много раз меняли ложе, подгоняли под меня оружие. Помаленьку дошла до того, что сама начала понимать, как нужно стрелять, анализировать и обрабатывать выстрелы.

– Вы прошли тернистый путь. Многие бросают и не выдерживают...

– Так повелось с самого начала. В лыжных гонках я развивалась не так быстро, как сверстницы в плане скоростных качеств. Отстаю по девочкам, перехожу в юниорский класс – там чуть проигрываю. А потом оппонентки заканчивают карьеру, а я продолжаю бегать. Знала, что мой путь будет очень долгим, и я раскроюсь ближе к 30 годам.