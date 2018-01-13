Ирина Услугина: "Я сделала пятый выстрел, а он не произошел"

Россиянка Ирина Услугина после женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что ей приходилось идти не в своем ритме. Спортсменка также добавила, что была хорошо настроена на эту гонку.

– Проблема с патроном? Сама виновата, суетилась, – сказала во флеш-интервью Услугина. – Когда вставила в обойму патрон, то не туда попала и он вылетел, а я этого не заметила. Я сделала пятый выстрел, а он не произошел. Когда я это поняла, пришлось доставать два дополнительных патрона, а не один.

Не было ощущения, что я была хороша ходом, приходилось идти не в своем ритме . Замена Акимовой? Тренеры вечером сказали готовиться, потому что были проблемы с самочувствием. За несколько часов до старта мне сообщили, что я буду бежать. Я была готова, хорошо настроена. Всегда хочется здесь выступать, эти старты очень нужны.

Рупольдинг. Женская эстафета. LIVE!