Ирина Услугина: "После операции врачи долго не хотели допускать на соревнования"

Россиянка Ирина Услугина в интервью "Тюменской арене" рассказала, что едва не завершила карьеру из-за проблем с сердцем. По ее словам, врачи не хотели допускать ее к соревнованиям, а некоторые предлагали ей завершить карьеру.

- В сезоне-2014/15 вы показывали очень приличные результаты. А потом у вас нашли болезнь сердца и вы много пропустили…

- Чуть раньше мне делали операцию. Врачи очень долго не хотели давать мне допуск на соревнования. Но сколько людей – столько и мнений. Другие врачи говорили, что это мелочи. Поехала в Москву на несколько дней, а осталась на три недели – врачи собирали консилиум. Отправили меня в Тюмень, а допуск дали через два с половиной месяца…

- Врачи настаивали на завершении карьеры?

- Тюменские профессоры говорили, что страшного ничего нет и продолжать карьеру можно. Но специалисты в Москве говорили про обратное. Я приехала в столицу, а лечащий врач в тот день уволился. Меня начал наблюдать доктор, который в прошлом был спортсменом. Спросил, а почему меня так мучают, и дал добро!

- Были мысли о том, что пора уходить?

- Были. Даже Леонид Александрович Гурьев звонил и говорил, что на биатлоне жизнь не заканчивается. Но все происходило так спонтанно, что смириться с этим было нелегко…