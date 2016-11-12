21:16 | БИАТЛОН

Ирина Услугина: "Пока не получается стрельба, но это можно исправить"

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Биатлонистка Ирина Услугина, которая была включена в состав сборной России на Кубок мира и Кубок IBU, отметила, что на сборах в Тюмени у нее не получалась стрельба. По словам спортсменки, это можно исправить по ходу сезона.

- Ходом в спринте я удовлетворена. Правда, немного не хватило на последних метрах, - приводит "Тюменская арена" слова Услугиной. – Пока не получается стрельба – в спринте допустила два промаха. Но это чуть позже исправится. У меня в начале сезона всегда так.

- Масс-старт получился контактным…

- Да, в самом начале у меня было падение. Одна из девчонок упала, а мне никак было не объехать её. Но это и к лучшему. Впереди была суета, а мы сзади бежали спокойно. Стрельба снова оставляла желать лучшего – четыре осечки. Но зато это мне позволило "проработаться" на трассе, выложиться. Когда закрываешь все мишени – едешь спокойно. А тут приходилось догонять.

- В целом как состояние перед сезоном?

- Нормально. От гонки к гонке будет только лучше. Мы проделали большую работу в межсезонье, которую сейчас надо разогнать, раскатить, чтобы войти в соревновательную форму.

Дополнительная информация

http://asnta.ru/rus/news/29065

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