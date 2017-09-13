Ирина Услугина: "Главная цель - попасть на Олимпиаду. Для этого надо отобраться на Кубок мира"

Российская биатлонистка Ирина Услугина подчеркнула, что нагрузки в преддверии олимпийского сезона несильно отличаются от стандартных. По словам спортсменки, главное отличие - психологическое напряжение.

- Я не думаю, что нагрузки запредельные, и в предыдущие годы бывали очень непростые подготовительные периоды. В этом сезоне тренировки стали более интенсивными. Плюс сказывается психологическое напряжение. Понятно, что сейчас главная цель – отобраться на Олимпиаду в Корею. Для этого надо прежде всего попасть на этапы Кубка мира.

- Длинные сборы сильно утомляют?

- Психологически, конечно, непросто находиться почти четыре недели подряд в одном месте. Однако мы прекрасно понимаем, что это делается в интересах сборной. Страна у нас большая и распустить по домам девчонок на два-три дня очень сложно. К тому же из практики известно, что после таких "отпусков" часть команды возвращается с простудными заболеваниями.