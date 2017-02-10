17:36 | БИАТЛОН

Ирина Услугина: "Была морально готова заменить Глазырину"

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Россиянка Ирина Услугина после спринта на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене заявила, что была готова заменить Екатерину Глазырину. Сегодня IBU на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена вынес вердикт отстранить российскую спортсменку.

– С утра сделала зарядку, вышла на тренировку и мне сказали – собирайся, беги, – сказала Услугина во флеш-интервью. – Ожидала, что все могло быть. Морально была готова. Не было мандража. Сейчас мне гораздо легче, чем в последние месяцы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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намкрыш

Незаменимых у нас нет!)))) И.В.Сталин

19:00

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