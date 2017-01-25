19:01 25 января | БИАТЛОН

Ирина Старых: "Знала о большом преимуществе, но работала до конца"

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Россиянка Ирина Старых отметила, что не расслаблялась по ходу индивидуальной гонки на чемпионате Европы, несмотря на большое преимущество. Ей удалось выиграть гонку, не допустив ни одного промаха.

– Я знала, что у меня большое преимущество над соперницами, но работала до финиша, хотя это было тяжело, – цитирует официальный сайт IBU Старых. – Знаю, что всякое может случиться, поэтому нужно бороться до конца. Что касается чистой стрельбы, то я настраивала себя на хороший результат, и очень рада, что мне удалось его добиться.

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