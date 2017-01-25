Ирина Старых: "Знала о большом преимуществе, но работала до конца"

Россиянка Ирина Старых отметила, что не расслаблялась по ходу индивидуальной гонки на чемпионате Европы, несмотря на большое преимущество. Ей удалось выиграть гонку, не допустив ни одного промаха.

– Я знала, что у меня большое преимущество над соперницами, но работала до финиша, хотя это было тяжело, – цитирует официальный сайт IBU Старых. – Знаю, что всякое может случиться, поэтому нужно бороться до конца. Что касается чистой стрельбы, то я настраивала себя на хороший результат, и очень рада, что мне удалось его добиться.