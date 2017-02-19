Ирина Старых: "Спасибо Кравцову, благодаря которому я на ЧМ"

Российская биатлониста Ирина Старых, которая заняла 15-е место в масс-старте на чемпионате мира, подчеркнула, что недовольна своим результатом. Спортсменка предположила, что выступить лучше ей помешала накопившаяся усталость.

- Я недовольна результатом гонки, было тяжело даже подобраться на пять метров и продержаться там, - сказала Старых во флеш-интервью. - Чем это можно объяснить? Наверное, усталостью. Погода сейчас идеальная, лыжи тоже катили хорошо. Я не могу понять, что происходит с моим организмом. То я выступаю отлично, то провально.

По биохимии и функциональному состоянию все хорошо. Возможно, накопилась усталость. Перед стартом я чувствовала по мышцам, что то-то не так. Организм не обманешь.

По итогам я бы могла сказать, что этот сезон получился удачным, хоть впереди еще много гонок. Но на старте сезона я мечтала о попадании на чемпионат Европы. Я благодарна за помощь президенту СБР (Александру Кравцову), который поддерживал меня в тяжелые моменты. Я здесь благодаря ему. Также я благодарна всем, кто переживал за меня и болел.

Собираюсь ли я завершить карьеру? Нет, просто меня долго не было, и я очень благодарна всем, кто помнит обо мне.

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