Российская биатлонистка Ирина Старых в интервью "Тюменской арене" заявила, что не верила в свое возвращение в состав сборной России, а также отметила, что, несмотря на допинговую ситуацию в стране, не ощущает негатива в свою сторону. Россиянка заняла 24-е место в спринте на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

– Вы верили, что после дисквалификации сможете вернуться в сборную России?

– Я поставила перед собой цель сначала попасть на чемпионат Европы. После трехлетнего перерыва не представляла, на каком уровне я буду находиться. Конечно, мечтала о чемпионате мира, но это было чем-то невероятным. В мыслях представляла, как выйду на старт в Хохфильцене, но поверить в это не могла. После удачного выступления на чемпионате Европы закралась мысль о попадании в основную сборную.

– Негативная ситуация вокруг российского биатлона не отвлекает?

– Я не обращаю на это внимания. Со стороны соперниц какого-то негатива к себе я не ощущаю. Да, встречаю косые взгляды, но мне они неинтересны. После финиша я поздравила немку Лауру Дальмайер со вторым местом. Она меня нормально поприветствовала. Габриэлу Коукалову после победы я не встретила.