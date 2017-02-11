Российская биатлонистка Ирина Старых в интервью "Тюменской арене" заявила, что не верила в свое возвращение в состав сборной России, а также отметила, что, несмотря на допинговую ситуацию в стране, не ощущает негатива в свою сторону. Россиянка заняла 24-е место в спринте на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.
– Вы верили, что после дисквалификации сможете вернуться в сборную России?
– Я поставила перед собой цель сначала попасть на чемпионат Европы. После трехлетнего перерыва не представляла, на каком уровне я буду находиться. Конечно, мечтала о чемпионате мира, но это было чем-то невероятным. В мыслях представляла, как выйду на старт в Хохфильцене, но поверить в это не могла. После удачного выступления на чемпионате Европы закралась мысль о попадании в основную сборную.
– Негативная ситуация вокруг российского биатлона не отвлекает?
– Я не обращаю на это внимания. Со стороны соперниц какого-то негатива к себе я не ощущаю. Да, встречаю косые взгляды, но мне они неинтересны. После финиша я поздравила немку Лауру Дальмайер со вторым местом. Она меня нормально поприветствовала. Габриэлу Коукалову после победы я не встретила.
_Металлург_
ЮКИ... У холопа полные штаны радости - на печеньку заработал.
15:48
adamantane'
RoyalHunter, правильно! Кто старое помянет - тому глаз вон!
15:14
ЮКИ
холопка счастлива,что барыня поздоровкалась!счастье-то,какое!психология рабыни,однако.
15:13
RoyalHunter
Новочебоксарск Я где-то слышал, что эуропэйцы свято чтут законы, уж не знаю, насколько это соотвествует действительности. Поэтому, если человек кушает запрещенные другим, но официально (хотя и под строжайшим секретом) разрешенные только ему препараты, то он считается абсолютно чистым перед законом, зарабатывая при этом призовые - это верно. Однако почему-то эти же люди позволяют себе рассуждать о морали применительно к нарушившим закон, но ОТБЫВШИМ дисквалификацию спортсменам.
13:37
Новочебоксарск
RoyalHunter. Глупости не пиши. Кому за какие ошибки судить в истории - не наше дело (привыкли нашу большую и сильную страну представлять обиженной то финнами (в 1939 году), то японцами (в 1945 году). В спорте нет места допингу. Спортсмены других стран это понимают, потому за победы получают призовые. А наши спортсмены знают, что после Олимпиады им и квартира, и машина, и призовые от страны, и место депутатское, а после того, как вскроется правда - они не вернут ничего, даже медальку, которая становится простой железкой после дисквалификации
13:11
Don Miguel
Вонизма опять, не успела сказать. А все потому, что СЭ не придумала заголовок, типа "Дальмайер скривила рожу". В прошлый раз спортсменка сказала, что слышала, что-то кричали, но я не поняла, заголовок был, что "освистали". А тут такой облом!
13:10
RoyalHunter
Новочебоксарск Скорее всего Дальмайер не поняла, кто к ней подошел. Если бы Старых представилась: Я Ирина Старых, сборная России, три года дисквалификации за допинг! То скорее всего немка бы и ей и ответила, что русские должны признать свои ошибки.// Так может и немцам за 41 год ответить? Лет этак 300 ещё отвечать
12:21
Новочебоксарск
Скорее всего Дальмайер не поняла, кто к ней подошел. Если бы Старых представилась: Я Ирина Старых, сборная России, три года дисквалификации за допинг! То скорее всего немка бы и ей и ответила, что русские должны признать свои ошибки.
12:11